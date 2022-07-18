Шольц: Німеччина не скасує санкцій у разі укладання миру на умовах Росії

Берлін не скасує санкції проти Росії, якщо мир в Україні буде укладено на умовах Москви.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що треба готуватися до нелегкого періоду.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було зрозуміло від початку. Нам також зрозуміло, що у разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодну з цих санкцій не буде скасовано", - зазначив Шольц.

Канцлер назвав таке рішення нелегким навіть для такої сильної, процвітаючої країни, як Німеччина. За його словами, багато громадян Німеччини потерпають від високих цін на бензин і на продукти, а також з тривогою чекають на рахунки за електроенергію.

"Нам знадобиться велика витримка", - констатував Шольц.

Раніше Олаф Шольц повідомив, що його держава готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз відповідні деталі обговорюються з іншими країнами.

Водночас згідно з останнім соціальним опитуванням, 41% респондентів відповіли, що Україна не повинна йти на територіальні поступки Путіну, решта 12% - не визначилися з відповіддю. Окрім цього, 69% німців вважають, що Україна не має сил витіснити Росію з окупованих територій за умови отримання достатньої кількості зброї.

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