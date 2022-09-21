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Шольц повідомив, коли Путін відмовиться від Росії та своїх імперіалістичних амбіцій

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Члени ООН повинні відреагувати на військові злочини, скоєні Росією в Україні.

Воєнні злочинці, які тероризували і вбивали громадян України та нищили українську інфраструктуру, будуть притягнені до відповідальності.

У цьому запевнив канцлер Німеччини Олаф Шольц у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє CNN.

"Ми повинні звернути увагу і вжити заходів на те, що Росія вчиняє військові злочини в Маріуполі, Бучі та Ірпіні. Ми притягнемо вбивць до відповідальності", – сказав Шольц і продовжив, – "Путін відмовиться від своєї війни та своїх імперіалістичних амбіцій, лише якщо зрозуміє, що не зможе перемогти. Ось чому ми не приймемо мир, який диктує Росія, і ми не приймемо жодних фіктивних референдумів".

Канцлер Німеччини також наголосив на підтримці України з боку його країни.

"Ми підтримуємо Україну всіма силами – фінансово, економічно, гуманітарною допомогою, а також зброєю. Разом з нашими партнерами по всьому світу ми запровадили жорсткі економічні санкції проти російського керівництва та російської економіки", – додав Шольц.

Німецький лідер також спростував фейкові заяви, що мовляв санкції спричинили затримку будь-яких поставок зерна в Україну.

"За рахунок цих санкцій не було затримано жодного мішка зерна. тільки Росія не дала вийти в море українським зерновим судам, бомбить порти та знищує сільськогосподарські підприємства", – додав він.

Нагадаємо, Дуда порівняв Путіна зі Сталіном і нагадав про Голодомор.

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