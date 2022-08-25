Шольц приїхав на базу, де тренуються українські воїни: виліз на Gepard та пообіцяв Україні зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетів на військову базу Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн.

Саме там тренують українські військові, їм німецький канцлер пообіцяв надати Україні ще більше зброї.

Про це пише Bild.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - сказав Шольц.

Ein herausragendes Beispiel für unsere Unterstützung der ist die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte in #Putlos. Wir liefern 30 dringend benötigte Gepard-Panzer. Die Hälfte davon ist schon da. Ein wichtiger Beitrag für ihren Kampf um die Freiheit der Ukraine. pic.twitter.com/ioRHOGH5VP — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 25, 2022

Німецький канцлер також оглянув зенітну самохідну артилерійську установку Gepard, яку Німеччина планує передати Україні. Для цього він виліз на Gepard та сфотографувався.

Шольц також пообіцяв передати Україні самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т"

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Захід ніколи не визнає так звані "референдуми" про приєднання українських території до РФ.

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