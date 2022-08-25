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Шольц приїхав на базу, де тренуються українські воїни: виліз на Gepard та пообіцяв Україні зброю

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Шольц приїхав на базу, де тренуються українські воїни: виліз на Gepard та пообіцяв Україні зброю

Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетів на військову базу Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн.

Саме там тренують українські військові, їм німецький канцлер пообіцяв надати Україні ще більше зброї. 

Про це пише Bild

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - сказав Шольц.

Німецький канцлер також оглянув зенітну самохідну артилерійську установку Gepard, яку Німеччина планує передати Україні. Для цього він виліз на Gepard та сфотографувався. 

Шольц також пообіцяв передати Україні самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т"

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Захід ніколи не визнає так звані "референдуми" про приєднання українських території до РФ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7937
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