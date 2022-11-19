Шольц публічно закликав Путіна закінчити війну і вивести усі війська із України

Шольц вважає виведення військ із України кроком до переговорів, без цього вони не можуть розпочатися.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та публічно закликав його закінчити війну в Україні, а для того він повинен вивести свої війська із території України.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Німецький політик наголосив, що Росія, яка на напала на сусідню країну, не може диктувати відновлення миру у світі.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України. Ніхто не має права забирати собі чужу територію", — звернувся канцлер Німеччини.

Україна має план миру із 10 пунктів

Президент України Володимир Зеленський під час саміту презентував план миру, який складається із 10 пунктів. Це:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни.

Реакція Кремля була передбачуваною. У Кремлі відповіли президенту України заявою, що Зеленський "підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори".

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