Шольц розкритикував політиків, які пропонують передати Україні літаки: "Безглузді прохання"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував німецьких політиків, які пропонують передати Україні літаки.

Про це пише Spiegel.

Німецький канцлер під час свого візиту до Чилі заявив, що питання про передавання Україні західних літаків потребують подальших дискусій. Шольц звинуватив тих німецьких політиків, які вимагають передати Україні винищувачі в тому, що вони "переслідують внутрішньополітичні мотиви замість допомоги Україні".

"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, було відхилено. Про це зараз все сказано, зокрема й мною", - наголосив він.

Німецькі ЗМІ зауважують, що Шольц був роздратований, коментуючи передавання Україні зброї.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що питання про можливе надання українським Збройним силам західних винищувачів поки що не виникає.

Також німецький канцлер наголосив, що планує і далі розмовляти з російським диктатором Путіним.

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