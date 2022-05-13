Шольц розповів, про що під час телефонної розмови сказав Путіну щодо війни в Україні

Шольц розповів, про що під час телефонної розмови сказав Путіну щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 13 травня, провів телефонну розмову з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Очільник німецького уряду назвав три головні тези, які він озвучив лідеру Росії.

"Три моменти з моєї тривалої телефонної розмови з Путіним сьогодні: В Україні має бути якнайшвидше припинення вогню. Твердження про те, що там при владі нацисти, хибне. І я також нагадав йому про відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", - написав Шольц у своєму Twitter.

Варто зазначити, що на сайті Кремля після розмови Шольца і Путіна повідомили, що сторони обговорили перебіг українсько-російських переговорів, які, на думку російського президента, нібито "заблоковані Києвом". Крім того, Шольц і Путін обговорили гуманітарні аспекти. Зокрема, йшлося про евакуацію цивільних осіб із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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