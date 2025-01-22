Шольц зробив заяву про гарантії безпеки для України та перспективи закінчення війни

Канцлер зазначив, що питання гарантій безпеки буде обговорюватися найближчим часом.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина разом із союзниками найближчим часом розпочне обговорення гарантій безпеки для України.
Про це він сказав в інтерв’ю медіагрупі Funke, підкресливши, що українській державі необхідно забезпечити сильну армію.
“По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України”, – наголосив Шольц.
За його словами, союзники продовжуватимуть підтримувати українську армію та оснащувати необхідним озброєнням. Канцлер також зазначив, що питання гарантій безпеки буде обговорюватися найближчим часом.
"Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", – підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Олаф Шольц висловив сподівання, що активна фаза війни в Україні завершиться вже цього року. Він зазначив, що необхідно розглянути всі можливі варіанти "щодо того, як зупинити вбивства та зробити мир можливим".
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