Шольц заявив, що Греція передасть Україні радянську техніку: проте греки не мають таких танків

Заяву канцлера Німеччини про те, що Греція передасть Україні радянську техніку, натомість отримає німецьку прокоментували Олексій Арестович і військовий експерт Михайло Самусь.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Брюсселі заявив, що Греція надасть Україні танки радянського виробництва, а натомість отримає від Берліна німецьку техніку.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Шольца і сказав, що радянських танків Греція ніколи не мала. Про це він повідомив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Проблема в тому, що Греція не має на озброєнні радянських танків. Є якась кількість БМП. Начебто на Кіпрі були (радянські танки. — Ред.), але це дуже складна історія. А президент (Польщі. — Ред.) Дуда говорить: "ми доставили Україні понад 200 танків і німецький уряд обіцяв натомість доставити нам "Леопарди". Але не доставили", — зазначає Арестович.

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Представник ОП визнав, що Німеччина багато допомагає Україні, але постачання важкого озброєння — "це окрема історія".

Військовий експерт Михайло Самусь також підтвердив, що Греція не має на озброєнні танків Т-80, про які говорив Шольц.

"Німцям здається пороблено з тією зброєю для України. Насправді, танки Т-80У, БМП-3, вертольоти Мі-35, ЗРК Тор-М1, Бук-1М стоять на озброєнні Національної гвардії Кіпру. Тут лише Шольц сам може прояснити з ким і про що він домовився. Сподіваюся, що мова йде не про 80 тон грецьких горіхів. Бо нам танки треба, пане Шольц", — написав Самусь у Facebook.

Раніше Олексій Арестович записав кумедне відеозвернення до німецького канцлера.

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