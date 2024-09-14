Удари вглиб Росії: Шольц повідомив, чи дасть добро

Олаф Шольц підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на цілі в глибині Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволятиме Україні бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи.

Про це Шольц повідомив під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Браденбурзі, пише Welt

Канцлер підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на цілі в глибині Росії.

"Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше… Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема", – сккказав Шольц.

Коментуючи повідомлення про те, що США можуть зняти обмеження, які існують, він також зазначив, що не всі спекуляції є правдивими.

Нагадаємо, Німеччина ухвалила остаточне рішення щодо постачання Taurus Україні.

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