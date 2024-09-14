Удари вглиб Росії: Шольц повідомив, чи дасть добро

Олаф Шольц підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на цілі в глибині Росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволятиме Україні бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи.
Про це Шольц повідомив під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Браденбурзі, пише Welt
Канцлер підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на цілі в глибині Росії.
"Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше… Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема", – сккказав Шольц.
Коментуючи повідомлення про те, що США можуть зняти обмеження, які існують, він також зазначив, що не всі спекуляції є правдивими.
Нагадаємо, Німеччина ухвалила остаточне рішення щодо постачання Taurus Україні.
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