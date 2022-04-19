Шольц заявив, що Україні дозволили купувати зброю у Німеччині: запаси Бунденсвера вичерпались

Німеччина дозволила Україні купувати зброю у своїх виробників, оскільки запаси Бундесвера вичерпуються.
Окрім зброї, Україна також може закуповувати боєприпаси з Німеччини.
Про це під час брифінгу сказав німецький канцлер Олаф Шольц, пише focus.de.
"Німецькі поставки були схожі на поставки союзників. Мета полягала в тому, щоб якомога швидше доставити те, що можна було запустити. Спочатку Бундесвер постачав зброю з власних запасів, але це вже неможливо, тому Україні дозволили купувати зброю у німецької збройової промисловості", - сказав Шольц.
Також Нідерланди відправлять Україні більш важку техніку, зокрема бронетехніку.
Нагадаємо, російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
Читайте також:
- Кабмін виділив додаткові гроші для військових та правоохоронців
- У Дніпропетровській області окупанти обстріляли дитячий майданчик касетними бомбами
- В ООН прокоментували, скільки триватиме війна в Україні