Шольц заявив, що Україні дозволили купувати зброю у Німеччині: запаси Бунденсвера вичерпались

Шольц заявив, що Україні дозволили купувати зброю у Німеччині: запаси Бунденсвера вичерпались

Німеччина дозволила Україні купувати зброю у своїх виробників, оскільки запаси Бундесвера вичерпуються.

О крім зброї, Україна також може закуповувати боєприпаси з Німеччини.

Про це під час брифінгу сказав німецький канцлер Олаф Шольц, пише focus.de.

"Німецькі поставки були схожі на поставки союзників. Мета полягала в тому, щоб якомога швидше доставити те, що можна було запустити. Спочатку Бундесвер постачав зброю з власних запасів, але це вже неможливо, тому Україні дозволили купувати зброю у німецької збройової промисловості", - сказав Шольц.

Також Нідерланди відправлять Україні більш важку техніку, зокрема бронетехніку.

Нагадаємо, російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

Читайте також: