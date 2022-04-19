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Шольц заявив, що Україні дозволили купувати зброю у Німеччині: запаси Бунденсвера вичерпались

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Шольц заявив, що Україні дозволили купувати зброю у Німеччині: запаси Бунденсвера вичерпались

Associated Press

Німеччина дозволила Україні купувати зброю у своїх виробників, оскільки запаси Бундесвера вичерпуються. 

Окрім зброї, Україна також може закуповувати боєприпаси з Німеччини.

Про це під час брифінгу сказав німецький канцлер Олаф Шольц, пише focus.de. 

"Німецькі поставки були схожі на поставки союзників. Мета полягала в тому, щоб якомога швидше доставити те, що можна було запустити. Спочатку Бундесвер постачав зброю з власних запасів, але це вже неможливо, тому Україні дозволили купувати зброю у німецької збройової промисловості", - сказав Шольц. 

Також Нідерланди відправлять Україні більш важку техніку, зокрема бронетехніку.

Нагадаємо, російські окупанти завдавали ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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