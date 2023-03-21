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Шольц заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Шольц заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом

Фото: Associated Press

Він додав, що після завершення війни "все не повернеться до норми одразу".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом.

Про це він заявив на дискусії, організованій газетою Rheinische Post у Дюссельдорфі, повідомляє агентство dpa.

"Ми маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час", – сказав Шольц.

Він додав, що навіть після завершення війни в Україні "все не повернеться до норми одразу".

"Але ми також не маємо припиняти роботу над тим, щоб війна закінчилася", – сказав Шольц.

Канцлер повторив, що Росія не може диктувати умови для миру, зазначивши, що Україна "повинна мати спроможність захистити свою цілісність і незалежність".

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що Володимир Путін знає про негативний перебіг війни для нього, оскільки понад 50% території, яку РФ окупувала від початку повномасштабної війни, було відбито силами ЗСУ.  

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Дата публікації
Перегляди
3553
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