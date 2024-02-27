Шольц зробив невтішну заяву про можливість введення західних військ до України

За його словами, на територію нашої країни не планується вводити сухопутні війська європейських держав або членів НАТО.

Вводити сухопутні війська на територію України з боку західних партнерів не планується.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Фрайбурга.

За його словами, на територію нашої країни не планується вводити сухопутні війська європейських держав або членів НАТО.

“В майбутньому не буде жодних наземних військ, жодних солдатів на українській землі, спрямованих туди європейськими державами чи державами НАТО”, - сказав Шольц.

Водночас Польща, де досі тривають страйки місцевих аграріїв, та Чехія також не планують відправляти до України свої підрозділи.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс не планує надсилати військові частини до України.

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