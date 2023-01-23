Шольц зробив нову заяву про передавання танків Україні та назвав умову

Шольц пояснив, що таке рішення ухвалять тільки в координації з союзниками.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 22 січня, заявив, що його держава вирішує про передавання Україні танків. Проте є умова - це повинно відбутись у координації зі союзниками, зокрема США.

Про це пише The Guardian.

Шольц заявив, що мовляв передавання Україні танків, як і іншого озброєння, відбуватиметься лише у тісній координації зі союзниками, зокрема США.

"Таким чином це відбуватиметься і надалі", - заявив Шольц, відповідаючи на питання, чи передасть Німеччина Україні танки.

Передавання Україні німецьких танків: що відомо

Під час засідання у форматі "Рамштайн" союзники не дійшли згоди щодо постачання Україні танків Leopard німецького виробництва. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус узявся одразу запевняти – "враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим".

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що одна з країн, що має німецькі танки Leopard 2, офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передавання цієї техніки Україні.

Також у Сполучених Штатах Америки розчаровані нерішучістю керівництва Німеччини щодо постачання Україні танків Leopard-2 для протистояння російським агресорам.

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2.

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