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Шольц звинуватив Путіна у злочинах проти українського народу

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Шольц звинуватив Путіна у злочинах проти українського народу

Associated Press

Канцлер Німеччини назвав війну в Україні "поворотним моментом для Європи та західного світу".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дії президента Росії Володимира Путіна проти України злочином та закликав російського лідера до негайного припинення бойових дій у нашій країні.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

"Я хочу, щоб він [Путін] повернув російських солдатів до Росії і знову сів за стіл діалогу. Кровопролиття має зупинитися. Володимир Путін вчиняє злочин проти українського народу", - сказав Шольц.

За його словами, війна в Україні стала "поворотним моментом для Європи та західного світу".

"Це будуть дуже драматичні часи. Картини з багатьма загиблими і пораненими, зруйнованими будівлями та інфраструктурою, які нам довелося оплакувати, - це лише початок того, що, швидше за все, відбудеться", - зауважив Шольц.

Канцлер ФРН зазначив, що ухвалені Брюсселем у відповідь на російське вторгнення санкції проти Москви демонструють тверду підтримку Києва з боку Євросоюзу. "Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти невиправданого нападу", - запевнив політик.

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель підтримав свого німецького колегу. "Це наш клятий обов’язок відстоювати український народ. Ви не забуті. Ви не самотні",  - емоційно сказав він, звертаючись до українців

"Ми повинні продовжувати наші дипломатичні зусилля. Ми повинні досягти припинення вогню, і без переговорів це буде неможливо", - додав прем'єр-міністр Люксембургу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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