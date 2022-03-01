Шольц звинуватив Путіна у злочинах проти українського народу

Канцлер Німеччини назвав війну в Україні "поворотним моментом для Європи та західного світу".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дії президента Росії Володимира Путіна проти України злочином та закликав російського лідера до негайного припинення бойових дій у нашій країні.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

"Я хочу, щоб він [Путін] повернув російських солдатів до Росії і знову сів за стіл діалогу. Кровопролиття має зупинитися. Володимир Путін вчиняє злочин проти українського народу", - сказав Шольц.

За його словами, війна в Україні стала "поворотним моментом для Європи та західного світу".

Також читайте Шольц анонсував нові каральні заходи щодо Путіна та людей з його оточення

"Це будуть дуже драматичні часи. Картини з багатьма загиблими і пораненими, зруйнованими будівлями та інфраструктурою, які нам довелося оплакувати, - це лише початок того, що, швидше за все, відбудеться", - зауважив Шольц.

Канцлер ФРН зазначив, що ухвалені Брюсселем у відповідь на російське вторгнення санкції проти Москви демонструють тверду підтримку Києва з боку Євросоюзу. "Ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі проти невиправданого нападу", - запевнив політик.

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель підтримав свого німецького колегу. "Це наш клятий обов’язок відстоювати український народ. Ви не забуті. Ви не самотні", - емоційно сказав він, звертаючись до українців

"Ми повинні продовжувати наші дипломатичні зусилля. Ми повинні досягти припинення вогню, і без переговорів це буде неможливо", - додав прем'єр-міністр Люксембургу.