Шоломи Другової світової війни та засоби захисту 60-х: як РФ "сучасно" екіпірує "мобіків" до бойових дій

"Мобікам" із РФ, які проходять підготовку у Білорусі, видано металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя.

Мобілізовані росіяни, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, скаржаться на нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних їм виплат. Через це у них зникає будь-яка мотивація їхати воювати.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 листопада.

"У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат", - сказано у повідомленні.

За даними Генштабу, російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видалиметалеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, зокрема автомати АК-74, - у неробочому стані.

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Відведення російських військ з Херсона

9 листопада міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу російської армії Суровікіну приступити до відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито залишать Правобережжя у найближчі терміни.

В Офісі президента не вірять заявам Росії. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що українська армія працюватиме за своїм планом: розвідка, оцінка ризику, ефективна контратака.

Перед цим депутат Херсонської обласної ради Серій Хлань поінформував, що російські злочинці перед відступом почали підривати мости. Підірвано щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській областях.

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