Шоумену з Харкова, який брав участь у популярному талант-шоу, повідомили про підозру в колабораціонізмі

Харків'янину, який брав участь у шоу "Україна має талант", повідомили про підозру. Шоумена звинувачують у колабораціонізмі.

Про це Офіс генерального прокурора інформує в telegram-каналі.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури харків‘янину заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в дописі.

Відомо, що підозрюваний став місцевою зіркою після українського талант-шоу, в якому показував "трюки".

У слідстві зазначають, що чоловік мав антиукраїнську позицію. Зокрема, був керівником організації "Союз народного единства" та одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии".

Ба більше, чоловік під час окупації Балаклії обійняв псевдопосаду "заместителя мера". А опісля, наприкінці липня 2022 року, став "головою" "Борівської військово-цивільної адміністрації".

В Офісі генпрокурора розповідають, що очільник псевдоадміністрації проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ. Відомо також, що він організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити".

Напередодні деокупації підозрюваний втік ізі селища Борова разом з російськими військовими.

"Енергоатому" оголосили підозру в завдаванні державному підприємству збитків на суму 93,76 млн грн. Раніше стало відомо, що експосадовцюоголосили підозру в завдаванні державному підприємству збитків на суму 93,76 млн грн.

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