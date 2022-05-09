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"Сховалися біля житлових будинків": українські десантники влучним пострілом знищили російських окупантів (відео)

"Сховалися біля житлових будинків": українські десантники влучним пострілом знищили російських окупантів (відео)

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"Сховалися біля житлових будинків": українські десантники влучним пострілом знищили російських окупантів (відео)

Скріншот

В Україні десантники 81 бригади десантно-штурмового військ знищили живу силу та техніку російських окупантів.

Відповідне відео оприлюднили в пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

На кадрах видно, як ЗСУ розбомбили ворожу техніку та окупантів, які сховалися біля житлових будинків. Після того, як українські військові завдали удару, техніка окупантів загорілася.

“Наші предки разом із союзниками gеремогли нацизм, переможемо і рашизм. Сьогодні ми не лише захищаємо свою рідну землю, а і весь демократичний народ вільної Європи від агресії російських загарбників. Ми обов’язково здобудемо перемогу”,  – зазначили українські десантники.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти штурмують "Азовсталь": зосередились на підриві моста.

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