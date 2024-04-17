Схованка у лісі не врятувала: на Харківщині знищили позиції окупантів – відео

Позиції росіян знищили прикордонники.
У Харківській області прикордонники знищили позиції солдатів окупаційної армії Росії.
Відео показала пресслужба ДПСУ.
"Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці завдали дронами-камікадзе влучні удари по цілях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські пілоти дронів відпрацювали по окупантах на Авдіївському напрямку (відео).
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