Шойгу доповів Путіну про захоплення Кринок: у ЗСУ відреагували

Військово-політичне керівництво країни-агресорки Росії "вдалося до маніпуляцій і фальсифікації фактів", заявляючи про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра" в Херсонській області. Зокрема, про захоплення Кринок.

Про це заявили Сили оборони півдня України.

Українські військові наголошують, що окупаційні війська не мають успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, а тому вдаються до маніпуляцій.

"Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу", - заявило оперативне командування.

Крім того, зазначається: здійснивши протягом дня 20 лютого єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, "з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання".

Зауважимо, що напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив, що нібито його російська армія взяла під Кринки на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, американські аналітики спростовують заяви Росії про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра". Зазначається, що під Кринками діє 81-ша добровольча бригада спецназу РФ.

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