Шойгу хоче сповільнити наступ ЗСУ на Херсон: експерт розкрив подробиці

Окупанти через невдачі на полі бою готові вдатися до відкритого терору.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагається сповільнити контрнаступ ЗСУ на Херсон, залякуючи Україну використанням "брудної бомби".

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

Як пояснив військовий експерт, Шойгу намагається "передавати сигнали, що Росія буде готова до якихось серйозних дій і вчинити якісь теракти, якщо українці наблизяться безпосередньо до Херсона і увійдуть у місто".

"До того, що може статись теракт на Каховській ГЕС, в якому намагався звинуватити Україну командувач російськими військами в Україні Суровікін, додали ще щось, що безпосередньо стосується Херсона", - зазначив він.

На думку Мусієнка, Шойгу намагається сповільнити наступ ЗСУ, щоб налагодити сполучення через Дніпро - поромну переправу, понтони чи полагодити Антонівський міст.

"Будуть перекидати на правобережжя мобілізованих і таким чином якось стабілізувати лінію фронту і не давати українським військам розширювати плацдарм для контрнаступу. Вони максимально тягнуть час", - каже він.

Експерт додав, що Херсон для росіян має серйозну стратегічну вагу, тому "його втрату вони будуть розцінювати як колосальну поразку для себе".

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував главам оборонних відомств країн НАТО і поскаржився, що Україна начебто готується підірвати "брудну бомбу", яка містить радіоактивні елементи.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії відреагували на заяви Шойгу. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спростував ці твердження і застеріг, що "такі заяви не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації". Глави оборонних відомств закликали Кремль до переговорів з Україною.

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу словами про "брудну бомбу" намагався залякати Захід і загальмувати військову допомогу Україні.

"Фальшиві заяви Шойгу та їхнє розповсюдження російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою Херсона до кінця року", — зазначили в ISW.

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