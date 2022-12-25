Шойгу хоче збільшити армію до 1,5 млн осіб: експерт пояснив, чому РФ не зможе відновити довоєнний потенціал

Експерт із Збройних сил агресорки Росії Павло Лузін вважає, що Кремлю не вдасться відновити у тому вигляді російський військовий потенціал, в якому він був напередодні 24 лютого 2022-го.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Радіо НВ.

Москва намагається збільшити кількість військовослужбовців, бо російська армія загалом війну програла, зауважив Лузін.

"Він (військовий потенціал - Ред.) не повернеться вже ніколи до такої якості. Проте Кремль намагається шукати якісь ходи, лазівки. Люди навколо Кремля намагаються імітувати бурхливу діяльність, демонструючи повну лояльність, даючи Кремлю надію на те, мовляв, зараз ми збільшимо армію до півтора мільйона людей, і "все вийде, заспокойтеся, не істеріть", - наголосив експерт.

За його словами, востаннє армія РФ ще 1997-го номінально мала 1,7 млн осіб, а реально - від 1 млн до 1,2 млн солдат.

"Від того часу минуло 25 років, змінилася демографія, змінилася соціально-економічна ситуація у суспільстві. За великим рахунком, змінилася і доктрина, частково змінилися озброєння. Набрати півтора мільйона людей наживо неможливо", - наголосив Павло Лузін.

Він називає імітацією та ширмою заяви російського Міноборони, що чисельність збройних сил країни-агресорки треба збільшити до 1,5 млн. Такі спекуляції, переконаний експерт, пов'язані з фінансами.

"На кожну посаду, на кожну штатну одиницю буде виділено гроші. І цими грошима можна розпоряджатися, ними можна виплачувати бойові, ними можна виплачувати за загиблих, за вбитих, за поранених, яким інакше треба виплачувати з інших фондів і, відповідно, засвічувати реальну кількість втрат", - пояснив Павло Лузін.

Нагадаємо, російський соціолог Ігор Яковенко вважає, що Путін навряд чи добровільно забере окупаційні війська з України. За його словами, Москва не відреагувала на звільнення Херсона українськими силами. Втім, незаконно захоплений росіянами півострів має велике значення для Москви.

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