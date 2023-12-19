Шойгу хоче збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб – експерт прогнозує мобілізацію

Сергій Шойгу заявив про наміри довести кількість російських військових до 1,5 млн осіб.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що кількість російських військовослужбовців планують довести до 1,5 млн осіб. Російський міністр виправдовує таке рішення нібито наростанням зовнішніх загроз для РФ. Серед причин, зокрема – вступ Фінляндії до НАТО, а також підготовка до членства в Альянсі Швеції.
Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, таке рішення може свідчити про оголошення в Росії чергової хвилі мобілізації після виборів президента РФ 2024 року.
"Нещодавно інший військовий злочинець Володимир Путін, підписав указ про збільшення армії на 170 тисяч. Але, 1 150 000 це ніяк не 170 тисяч. І як тут обійтись без мобілізації? Причому одразу після "виборів". Російська армія поступово, але досить планомірно перетворюється на один суцільний маршовий батальйон", - зазначив експерт.
Нагадаємо, Шойгу назвав цілі на 2024 щодо війни.
Читайте також: