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"Шойгу і Герасимов автоматично стануть терористами": Данілов пояснив зміну ставлення пропагандистів до ПВК "Вагнера"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Шойгу і Герасимов автоматично стануть терористами": Данілов пояснив зміну ставлення пропагандистів до ПВК "Вагнера"

Фото: Associated Press

Визнання приватної армії Пригожина терористичною організацією небезпечне для російського військового керівництва та влади РФ.

Щойно США визнає ПВК "Вагнера" терористичною організацією, як одразу виникне багато запитань у американських чиновників до військового керівництва РФ. Саме тому про приватну армію Пригожина пропагандисти намагаються згадувати рідше.

Таке пояснення дав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Як тільки США визнають, що це (ПВК "Вагнера") терористична організація, тоді почнуть ставити питання: звідки у терористів зброя, хто цими терористами командує. І саме це зараз турбує їх. Тому зараз вони хочуть викинути з ефіру саме ПВК "Вагнера" та Пригожина, а наступним буде Кадиров", - сказав він.

Після такого рішення США терористами автоматично стануть і міністр оборони РФ Сергій Шойгу і призначений недавно керівником «спецоперації» начальник Геншьабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

"Тоді терористами автоматично стануть міністр оборони, Герасімов, і всі ті керівники, які робили свою кар'єру, в одним момент перетворяться в міжнародних терористів», - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. 

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Дата публікації
Перегляди
573
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