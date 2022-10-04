Шойгу не називає точну кількість мобілізованих росіян, але підтвердив, що вони воюватимуть проти України

Навчання новомобілізованих нібито триває на 80 полігонах та у шести навчальних центрах.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що кількість мобілізованих чоловіків становить понад 200 тисяч осіб, але точну цифру він не назвав.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Відповідно до указу президента Російської Федерації з 21 вересня в країні проводиться часткова мобілізація. На сьогодні до збройних сил прибуло понад 200 тис. осіб", – заявив він.

Шойгу також заявив, що мобілізованих направлятимуть до зони "спецоперації" після "бойового злагодження" разом із підрозділами, які вже задіяні там.

Нагадаємо, у Росії в центрі підготовки мобілізованих загинуло троє новобранців.

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