Шойгу озвучив нові фантазії щодо причин "спецоперації" і назвав її єдиним правильним рішенням Путіна

У Кремлі вигадують все нові та нові "причини" та "пояснення" повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про ніби-то небезпеки для Російської Федерації. Мовляв, рішення про проведення "спеціальної операції" Москва ухвалила через "неприйнятні загрози безпеці Росії", як створив український уряд.

Про міністра оборони агресорки Росії сказавпленарному засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу, повідомляють російські ЗМП.

"Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян "ДНР" і "ЛНР". Загинули тисячі ні в чому не винних людей, зокрема, дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії", - висловився Шойгу.

За його словами, саме "на цьому фоні у лютому Верховний головнокомандувач (диктатор Путін - Ред.) ухвалив єдине правильне рішення про проведення спеціальної військової операції".

Нагадаємо, директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін вважає, що після перемоги України війна триватиме ще приблизно 15 років, проте вже на території РФ. Тільки-но ослабне метрополія Росії – Москва, низка автономних республік заявлять про свою незалежність.

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