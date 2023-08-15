Шойгу впіймали на цинічній брехні про атаки по Україні (фото)

У Росії вигадали чергову брехню про війну в Україні.

Очільник Міноборони РФ Шойгу заявив, що росіяни не застосовують касетні боєприпаси на війні в Україні.

"Росія досі з гуманітарних міркувань не застосовувала касетні боєприпаси в ході конфлікту в Україні, але це рішення може бути переглянуте", - сказав він.

Журналіст Денис Казанський опублікував у Telegram російські касетні боєприпаси, які прилітали по Харкову, на підтвердження брехні росіянина.

"У чому сенс такої тупої та бездарної брехні - абсолютно не ясно. На який ефект розраховує тувінський дегенерат, загрожуючи тим, що Росія й так робить із першого дня війни", - написав Казанський.

Касетні боєприпаси, які РФ використовувала у Харкові

Касетні боєприпаси, які РФ використовувала у Харкові

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами Дружківську громаду на Донеччині.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси, які будуть використовуватись силами оборони для захисту країни від російських окупантів.

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