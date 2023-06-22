Шойгу пообіцяв Путіну сформувати "резервну армію": коли вона буде готова

Також Шойгу стверджує, що ця резервна армія вже отримала 3786 одиниць техніки.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу у своїй доповіді перед диктатором Володимиром Путіним пообіцяв до кінця червня сформувати "резервну армію", яка буде оснащена тисячами одиниць техніки.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Ми формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, а також п'ять полків 20-ї танкової армії. Все йде за планом. Фактично, до кінця червня ми завершимо формування резервної армії, а найближчим часом завершимо формування армійського корпусу", — відзвітував Шойгу. .

Він запевнив, що зараз ці п'ять полків з особового складу та техніки сформовані на 60%. Також Шойгу стверджує, що ця резервна армія вже отримала 3786 одиниць техніки.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив успіхи України під час контрнаступу і заявив, що ЗСУ відбили "величезні шматки територій". Також він вкотре розкритикував Міноборони РФ на чолі з Шойгу.

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