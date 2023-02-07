Шойгу приписує собі перемоги на фронті, яких немає: розвідка повідомила про конфлікт з "Вагнером"

Окрім того, активну участь "вагнерівнів" у боях на Донеччині замовчують і російські пропагандисти.

У військово-політичному керівництві Росії триває конфлікт. Зокрема, про це свідчить заява міністра оборони РФ Сергій Шойгу про "успіхи" збройних сил країни на Донеччині та замовчування ним участі в боях найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

Так, російські засоби масової пропаганди поінформували, що на селекторній нараді Шойгу заявив про повний контроль з боку російської армії над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка на Донеччині та Підгірне, Лобкове на Запоріжжі.

Очільник Міноборони РФ також згадав про начебто успішний розвиток бойових дій під Бахмутом і Вугледаром. При цьому він наголосив, що всі "здобутки" – результатом дій російських збройних сил.

В українські розвідці звернули увагу, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх названих ним напрямках активну участь у боях беруть саме члени ПВК "Вагнер", а кадрова російська армія має лише епізодичну роль сил підтримки.

"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва рф", – пояснили в ГУР Міноборони.

Там також нагадали, що українські війська з Соледара було виведено ще 25 січня, а начебто захоплення ворогом інших населених пунктів наразі не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків.

Нагадаємо, в середині січня секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що російський президент Володимир Путін злякався впливу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та лідера Чечні Рамзана Кадирова, тож вирішив прибрати їх зі всіх каналів, яким дано вказівки робити опору саме на російські збройні сили.

7 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни теж повідомили, що Кремль боїться впливу Пригожина, тому йому продовжують відмовляти в легітимності та владі в Росії.

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