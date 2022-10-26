Шойгу продовжує розповідати байки про "брудну бомбу" – цього разу поговорив з міністрами Китаю та Індії

Шойгу продовжує розповідати про нібито провокацію з боку України.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу продовжує розповсюджувати фейк про те, нібито Україна готує "провокацію" з використанням "брудної бомби". Шойгу провів телефонні розмови з міністрами оборони Китаю та Індії.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Так, у середу, 26 жовтня, Шойгу поговорив по відео-конференц-зв'язку з міністром оборони Китаю, генерал-полковником Вей Фенхе, а також міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхом.

У повідомленні зазначається, що Шойгу довів свою "заклопотаність" щодо деяких провокацій із застосуванням так званої "брудної бомби" Україною.

"Телефонна карусель" Шойгу щодо "брудної бомби"

Пропагандисти в Росії почали розповсюджувати інформацію про "брудну бомбу", яку нібито планує застосувати Україна.

Пізніше фейк про бомбу почали поширювати міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу РФ Герасимов.

Так, Шойгу 23 жовтня зателефонував до очільників Міноборони Великої Британії, Франції та Туреччини.

А Герасимов говорив із начальником Штабу оборони Великої Британії та головою комітету начальників штабів США.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Кремль вигадав фейк про "брудну бомбу", аби домогтися переговорів Путіна з президентом США Джо Байденом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні розмови з радниками президента США, прем’єр-міністра Великої Британії та президента Франції. Темою бесіди стало розповсюдження Росією брехні про так звану "брудну бомбу".

Читайте також: