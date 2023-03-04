Шойгу "проінспектував" окупованій території та дав солдатам медалі "за відвагу"

Російський міністр оборони Сергій Шойгу нібито побував на окупованій території України, де "інспектував" окупантів. Що більше - дав їм по медалі.

Про це повідомив Telegram-канал Міноборони РФ.

"Міністр оборони РФ, генерал армії Сергій Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку під час роботи у зоні проведення "СВО", - йдеться в описі під відео.

Наголошується, що Шойгу нібито заслухав доповідь командувача угрупуванням ворога генерала Рустама Мурадова, що командував провальним наступом на Вугледар. Міністр подякував слдатам за окупацію та навіть "героїзм". Голова Міноборони вручив їм "ордени мужності", відзнаки "георгіївський хрест" та медалі "за відвагу".

Нагадаємо, Сергій Шойгу відреагував на постачання Україні озброєння країнами Заходу. Також він погрожує, мовляв, ще більшим загостренням війни в України. Російський міністр продовжив пропагандистське твердження Путіна, що, мовляв, Росія "буде відсувати загрозу від своїх кордонів" в залежності від того, "яку зброю дадуть західні країни Україні".

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