Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шойгу провів телефонну розмову з міністром оборони США: про що йшлося

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1863
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шойгу провів телефонну розмову з міністром оборони США: про що йшлося

Фото: Associated Press

Міністр оборони країни-агресорки Росії Шойгу провів телефонні переговори з міноборони США Ллойдом Остіном.

Міноборони РФ Шойгу ввечері 15 березня провів телефонні переговори з міноборони США Ллойдом Остіном.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони. Під час переговорів Ллойд Остін заявив, що військова авіація США продовжить польоти міжнародним повітряним простором.

“Великим державам важливо бути зразками транспарентності та підтримки зв'язків”, - цитують Остіна засоби пропаганди РФ.

Водночас в пентагоні зазначили, що під час розмови Остін наголосив, що “Росія повинна керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”. Йшло це в контексті збиття американського безпілотника.

Нагадаємо, що очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1863
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація