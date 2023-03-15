Шойгу провів телефонну розмову з міністром оборони США: про що йшлося

Міноборони РФ Шойгу ввечері 15 березня провів телефонні переговори з міноборони США Ллойдом Остіном.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони. Під час переговорів Ллойд Остін заявив, що військова авіація США продовжить польоти міжнародним повітряним простором.

“Великим державам важливо бути зразками транспарентності та підтримки зв'язків”, - цитують Остіна засоби пропаганди РФ.

Водночас в пентагоні зазначили, що під час розмови Остін наголосив, що “Росія повинна керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”. Йшло це в контексті збиття американського безпілотника.

Нагадаємо, що очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

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