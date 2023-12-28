Бої за Мар'їнку: чи стане втрата міста початком нового наступу РФ

Коваленко запевнив, що для ефективних наступальних дій у росіян не вистачає ресурсів.

Росіяни намагаються захопити Мар'їнку уже два роки, і те, що ЗСУ тримають хоча б невеликій частині міста, вже багато про що значить.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає "Еспресо".

"Мар'їнку росіяни намагалися окупувати майже 2 роки. І навіть сьогодні, коли ворог контролює більшу частину, є невеликий відтінок у північно-західному секторі, який контролюється Силами оборони України. Не можна говорити, що ми повністю там щось контролюємо, але це багато про що говорить. Навіть, коли Шойгу доповідав Путіну, що вони "звільнили" Мар'їнку. Так, "звільнили", але не повністю, як вони кажуть", – зазначає Коваленко.

Мар'їнка на карті / Фото: Deepstatemap

На його думку, ворог розпочав наступальні дії не в найкращий період – осінь, зима. За словами експерта, це говорить про те, що немає об'єктивного сенсу в цих наступальних діях.

Коваленко запевнив, що для ефективних наступальних дій у росіян не вистачає ресурсів.

"Зоною відповідальності на Донеччині є група військ РФ "Південь", яка налічує понад 165 тис. особового складу. Однак, ворог використовує підрозділи з інших груп військ, щоб реалізовувати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута. Тобто росіяни не можуть обійтися цим ресурсом. Це свідчить про те, що для можливості ефективних наступальних дій, противнику не вистачає ресурсу, як людського, так і механізованого", – підсумував він.

Яка ситуація у Мар'їнці

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 грудня заявив, що РФ нібито "захопила" Мар'їнку в Донецькій області.

Проте в ЗСУ спростували слова Шойгу і запевнили, що бої за Мар'їнку тривають

26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли із Мар'їнки. Разом з тим він наголосив, що ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині міста.

Своєю чергою, у ЗСУ вирішили уточнити слова Залужного. Генерал Олександр Тарнавський також пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку.

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