Шойгу розмріявся про взяття Бахмута і назвав нове завдання окупаційної армії

Міністр оборони РФ заявив, що взяття Бахмута під контроль нібито дозволить проводити подальші наступальні дії вглиб оборони ЗСУ.

Міністр оборони країни-терориста РФ Сергій Шойгу розмріявся про взяття Бахмута, який окупанти називають Артемівськ. Він також захотів, щоб путінська армія просувалася "вглиб" України.

Таку заяву Шойгу зробив у ході селекторної наради.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Продовжується звільнення Артемівська. Це місто є важливим вузлом оборони українських військ на Донбасі. Взяття його під контроль дозволить проводити подальші наступальні дії вглиб оборони ЗСУ", – заявив міністр оборони РФ.

За словами Шойгу, армія якого щодня несе масштабні втрати і при цьому обстрілює та вбиває цивільних громадян, пріоритетом для окупантів нібито залишається збереження життя та здоров'я особового складу та мирних жителів.

Нагадаємо, розвідка НАТО повідомила, що російська армія втрачає у боях за Бахмут уп’ятеро більше солдатів, ніж ЗСУ.

Митуація у Бахмуті складна, зараз там спостерігається найвищий рівень напруженості. Росіяни постійно штурмують це місто, намагаючись окупувати його.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Бахмут не перебуває в оточенні. Данілов додав, що на засіданні Ставки півтори години обговорювали ситуацію в Бахмуті.

Російські війська не зможуть найближчим часом оточити Бахмут | Інститут вивчення війни

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