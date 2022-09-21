 Шойгу сумно констатував, що Росія не в змозі перебороти Україну - Данілов

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тлі інформації про часткову мобілізацію у його країні під час інтерв'ю одному з журналістів сумно констатував, що вони не взмозі перебороти Україну.

Секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, коментуючи оголошення часткової мобілізації в Росії, також прокоментував слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Він починає нести нісенітниці, мовляв, на території України воюють сили НАТО... Але ми знаємо, що воюємо ми - українці", - сказав Данілов.

"Шойгу сумно констатував, що Росія не в змозі перебороти Україну", - сказав Данілов.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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