"Шойгу відібрав хліб у Пригожина": у ЗСУ пояснили появу російських кримінальників на фротнті

Олексій Дмитрашківський зазначив, що в полон здалися 15 ув'язнених, які служили в армії РФ.

У лави регулярної російської армії почали мобілізувати ув'язнених. Військові ЗСУ помітили зеків на фронті.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

"У нашому полі зору з'явилися так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані і проходять службу", - розповів спікер Таврійського напрямку.

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За словами Дмитрашківського, на Донецькому напрямку 15 таких окупантів здалися в полон українським бійцям. При цьому військовий вважає, що мобілізація зеків в армію РФ може бути результатом конфлікту Міністра оборони РФ Сергієм Шойгу з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

"Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина з поповнення збройних сил", - підсумував речник Таврійського напрямку.

Нагадаємо, у Бахмуті тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. Окупаційні війська армії Російської Федерації не залишають спроб повністю захопити місто.

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