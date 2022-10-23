Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії, щоб розповісти про "брудну бомбу": подробиці

Дата публікації
Перегляди
1221
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії, щоб розповісти про "брудну бомбу": подробиці

Фото: Associated Press

Воллес - це третій міністр оборони НАТО, якому зателефонував Шойгу.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу продовжує поширювати фейк про нібито "брудну бомбу". Він 23 жовтня зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу. 

Про це повідомляє російське Міноборони. 

У заяві міністерства держави-агресорки йдеться про те, що "Україна нібито має намір використати "брудну бомбу", щоб звинуватити у цьому Росію". 

Вигадку російських пропагандистів Шойгу назвав "провокацією з боку України". 

"Брудна бомба" та дзвінки Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня також зателефонував до очільників Міноборони Франції та Туреччини. Він їм також заявляв про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та планує нею обстріляти свою ж територію. 

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко попередив, що російська пропаганда не просто так анонсує черговий військовий злочин з використанням "брудної" бомби. Він вважає, що насправді Росія планує це реалізувати на нашій території. 

Читайте також:

Зеленський: Росія не має шансів виграти в цій війні - Українське життя неможливо зламати

Зеленський: Росія не має шансів виграти в цій війні - Українське життя неможливо зламати

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1221
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація