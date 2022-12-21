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Шойгу заявив про "найнижчу летальність" у війні проти України за історію військової медицини

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Шойгу заявив про "найнижчу летальність" у війні проти України за історію військової медицини

Фото: Associated Press

Очільник Міноборони РФ запевняє, що летальність начебто склала менше половини відсотка.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що летальність окупантів, що воюють проти України, склала менше половини відсотка, що є найнижчим показником за всю історію військової медицини. 

Про це Шойгу сказав на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня.

"Перша медична допомога у зоні "СВО" надається протягом 10 хвилин, до медичних підрозділів поранені потрапляють протягом години, до військових госпіталів – протягом доби. Летальність склала менше половини відсотка. Це найнижчий показник за всю історію військової медицини", – розповів очільник Міноборони РФ.

Водночас він чомусь не поділився історіями про те, як російські загарбники кидають своїх товаришів просто на полі бою. Не згадав міністр і про те, що втрати Росії у війні невдовзі досягнуть позначки у 100 тис. окупантів. Так, за даними Генштабу ЗСУ станом на 21 грудня, втрати ворога становлять 99 740 бійців. 

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Дата публікації
Перегляди
3743
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