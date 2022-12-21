Шойгу заявив про "найнижчу летальність" у війні проти України за історію військової медицини

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що летальність окупантів, що воюють проти України, склала менше половини відсотка, що є найнижчим показником за всю історію військової медицини.

Про це Шойгу сказав на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня.

"Перша медична допомога у зоні "СВО" надається протягом 10 хвилин, до медичних підрозділів поранені потрапляють протягом години, до військових госпіталів – протягом доби. Летальність склала менше половини відсотка. Це найнижчий показник за всю історію військової медицини", – розповів очільник Міноборони РФ.

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Водночас він чомусь не поділився історіями про те, як російські загарбники кидають своїх товаришів просто на полі бою. Не згадав міністр і про те, що втрати Росії у війні невдовзі досягнуть позначки у 100 тис. окупантів. Так, за даними Генштабу ЗСУ станом на 21 грудня, втрати ворога становлять 99 740 бійців.

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