Шойгу заявив про "захоплення" Мар'їнки – що насправді відбувається на цій ділянці фронту

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 грудня заявив, що РФ нібито "захопила" Мар'їнку в Донецькій області. Це вже далеко не перша заява росіян про "взяття" цього українського міста. Шойгу зробив гучну заяву на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Проте в ЗСУ спростували слова Шойгу – бої за Мар'їнку тривають. Наразі українські військові перебувають на адміністративних кордонах міста.

Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, оборона Мар’їнки триває, а заяви про повне захоплення міста не відповідають дійсності.

"Спроби ворога захопити це передмістя Донецька тривають вже майже два роки, що свідчить про стійкість його захисників. Мар’їнки як міста вже практично не існує, росіяни перетворили його на руїни. Так само як Попасну, Волноваху, Рубіжне, Маріуполь і багато інших населених пунктів України. Росія зазнала колосальних втрат у Маріуполі, під Бахмутом, Вугледаром, Авдіївкою, але так і не досягла своєї мети – виходу на адміністративні кордони Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що битва за Авдіївку подібна до битви за Бахмут. За його словами, окупанти "в прямому фізичному сенсі засипають місто тілами, і по цих тілах далі просуваються".

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