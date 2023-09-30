Шойгу заявив, що РФ воюватиме до 2025 року: експерт пояснив, про що насправді цей блеф

Росіяни не здатні перемогти у війні проти України і розраховують на зміну ситуації.

Про це заявив в коментарі ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, коментуючи заяви окупантів про наміри воювати проти України до 2025 року.

"Чому росіяни кажуть про 2025 рік. Це вперше, коли взагалі з’являється хоч якась дата, хоч якісь часовий орієнтир для росіян. Бо ця триденна "СВО" занадто затягнулася, а так їм хоча б дають орієнтир... ця для якихось внутрішніх планувань... По-друге, 2025 рік – це для промисловості, щоб вони хоч розуміли, які орієнтири... 2024 року - вибори президента Сполучених Штатів Америки. Дуже сильно розраховують в Кремлі, що переможе будь-який кандидат, який не підтримує Україну... Коли за столом, за яким сидять картярники, кожен підвищує ставки, намагаючись зрозуміти, хто блефує, а хто ні. Якщо Україна скаже: "Ми не готові", то все – ми провалюємося. А так Україна каже: "А ми теж готові, подивимося". Західні країни кажуть: "Ми готові підтримувати стільки, скільки буде необхідно". Тобто блеф росіян вже не грає так, як вони хотіли б", - сказав він.

Нагадаємо, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу назвав терміни тривалості війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Продовжуємо нарощувати бойову міць, зокрема шляхом постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції". Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей", - сказав міністр.

Яких саме "намічених цілей" хоче досягнути російське керівництво, Шойгу не уточнив.

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