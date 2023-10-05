Шойгу заявив, що Росія сформувала для війни в Україні до десяти нових полків

Країна-терористка Росія сформувала дев'ять резервних полків для війни в Україні.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу нараді у четвер, 5 жовтня, передають пропагандисти.

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це було вирішено Генеральним штабом, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас - дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їхнє природне, постійне поповнення", – сказав російський міністр.

За його словами, окупанти проходять підготовку на полігонах Південного військового округу РФ, штаб розташований у Ростові-на-Дону. Там же, він додав, готуються набрані за останній місяць контрактники та так звані "добровольці".

"За цей час у нас набрано 38 тисяч "добровольців", - сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, найважча ситуація зараз на фронті - на Куп'янсько-Лиманському. Росіяни кидають усі сили, аби захопити Макіївку.

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