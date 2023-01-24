Шойгу змінив командування двох військових округів РФ: як це пов’язано з підготовкою російського наступу

Росія не спромогнеться створити велике угруповання.
Поступово, нарощуючи особовий склад, російське командування перейде до максимального напруження на лінії фронту та вважатиме це другим етапом битви за Донбас.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.
"На мій погляд, Росія не спромогнеться створити велике угруповання. Гадаю, що Донецький оперативний напрямок так і залишиться основним. Можливо, буде сформовано якесь угруповання і завдано удару по Луганському напрямку. Думаю, що так поступово, нарощуючи особовий склад, росіяни перейдуть до максимального напруження на лінії фронту. І це буде вважатися, скажімо так, другим етапом битви за Донбас", - зазначив він.
Раніше експерти говорили про те, що у Донецькій області ще пів року не варто очікувати контрнаступу. Цей напрямок і надалі буде оборонним.
Наразі ситуація на Донеччині найнапруженіша. Там бої тривають поблизу міста Бахмут, куди росіяни та найманці з ПВК "Вагнер" кинули усі зусилля та безперервно штурмують українські позиції.
Також ворог завдає ударів по інших містах Донеччини, зокрема 23 січня вкотре ракетами обстріляли місто Краматорськ.
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