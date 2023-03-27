"Схожа на місцевість із постапокаліптичних фільмів": в Авдіївці евакуюють комунальників і вимкнуть мобільний зв'язок

Голова МВА попередив, що Авдіївка може стати другою Мар'їнкою, і закликав їх виїжджати з міста.
Міська влада Авдіївки вирішила евакуювати з міста працівників комунальних служб. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
За його словами, Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або на геть зруйновану росіянами Мар'їнку.
"Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста", – зазначив Барабаш.
Також він закликав решту мешканців також евакуюватися з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого. А підвали теж не рятують. Барабаш зазначив, що майже кожного дня внаслідок ворожих обстрілів "складаються" багатоповерхові будинки.
У зв'язку з евакуацією комунальників в місті вимкнуть мобільний зв'язок.
"Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті. Не буде змоги заряджати телефон, бо ще пару днів і нікому буде обслуговувати генератори, мобільну вежу запускати", — пояснив очільник МВА.
Раніше повідомлялося, що евакуація з Авдіївки "дорогою смерті" триває, але росіяни негайно відкривають вогонь по людях. Окупанти намагаються обійти місто і вибити звідти український гарнізон.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський також заявив, що Авдіївка найближчим часом може стати "новим Бахмутом". Такої ж думки дотримується і британська розвідка.
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