"Схожа на місцевість із постапокаліптичних фільмів": в Авдіївці евакуюють комунальників і вимкнуть мобільний зв'язок

Голова МВА попередив, що Авдіївка може стати другою Мар'їнкою, і закликав їх виїжджати з міста.

Міська влада Авдіївки вирішила евакуювати з міста працівників комунальних служб. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або на геть зруйновану росіянами Мар'їнку.

"Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста", – зазначив Барабаш.

Також він закликав решту мешканців також евакуюватися з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого. А підвали теж не рятують. Барабаш зазначив, що майже кожного дня внаслідок ворожих обстрілів "складаються" багатоповерхові будинки.

У зв'язку з евакуацією комунальників в місті вимкнуть мобільний зв'язок.

"Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті. Не буде змоги заряджати телефон, бо ще пару днів і нікому буде обслуговувати генератори, мобільну вежу запускати", — пояснив очільник МВА.