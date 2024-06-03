Схоже, РФ обрала нове місто для знищення: росіяни активізувалися на ще одному напрямку

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Від початку доби, 3 червня, на фронті відбулося 124 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 23:00.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетних удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктах із застосуванням різних типів зброї.

Наступ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій на момент публікації новини тривав в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на момент публікації новини тривало два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі, запевнили у Генштабі.

За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 61 особу. Знищено два автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.

Наступ РФ на півночі Харківщини на карті

Ситуація на Донбасі

Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки українських підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Схоже, росіяни намагаються оточити Сіверськ, як це зробили з Бахмутом і Авдіївкою

15 атак вже відбито нашими захисниками, дев’ять боєзіткнень станом на 23:00 ще тривали. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Протягом доби, попередньо, ворог втратив живої сили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також знищено два танка, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

Також читайте На Донеччині окупанти вбили жінку та дитину

Від початку доби на Краматорському напрямку росіяни п’ять разів атакували наші позиції в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена.

На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували наші позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. Відбито 26 атак. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої, де іще тривало дев’ять боєзіткнень.

Покровський напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

На Курахівському напрямку 10 спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безуспішними.

Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському.

Ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку. Там тривав бій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій недопущено.

Ситуація на лівому березі Дніпра

На Придніпровському напрямку російські окупанти продовжують спроби відтіснити наших захисників від Кринок. Три штурмові дії противника зазнали невдачі.

Удари у відповідь

Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу противника, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.

Читайте також: