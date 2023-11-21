"Шпагат" для окупантів: чи зможе РФ одночасно захопити Авдіївку і розбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Експерт Коваленко прокоментував одночасний наступ РФ на Авдіївку і оборону на Херсонщині і оцінив сили окупантів.

Формування плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області поставило в глухий кут російське командування.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт нагадав, що, за його інформацією, окупанти отримали завдання захопити Авдіївку до Нового року.

"Згідно з первинним планом у рамках наступу 10 жовтня двома ешелонами окупаційні війська мали оточити Авдіївку, тим самим створивши оптимальні умови для окупації міста до Нового року, надавши Путіну "перемогу", яку він би згодував своїм споживачам інформаційного фаст-фуду. План провалився з тріском", – каже Коваленко.

Натомість Авдіївка почала тягнути сили РФ з інших напрямків, насамперед із Луганського. За інформацією експерта, під Авдіївку зараз перекинуто найбоєздатнішу частину групи російських військ "Центр". Але цього не вистачило для того, щоб вирішити питання з оточенням міста.

Експерт додає, що нервозність командування окупантів у районі Авдіївки змушувала їх задіяти не повноцінні частини та з'єднання, а кидати в бій окремі підрозділи.

"Все це призвело до того, що до Нового Року поставлені Путіним завдання під Авдіївкою не буде виконано. А прискорити цей процес можна лише за рахунок насичення в зони оперування додатковим ресурсом. Простіше кажучи – продовжувати тиснути кількістю. Але де його взяти?", – зауважує Коваленко.

А тим часом на лівому березі...

Він нагадав, що у цей час, коли росіяни "спалюють" сили на Авдіївському напрямку, ЗСУ розширюють свій плацдарм на лівому березі Херсонщини.

"Дорога першого рубежу з Олешок до Нової Каховки перерізана в кількох місцях, а над трасою 2206 нависає привид неминучого фізичного контролю", – зазначає експерт.

На його думку, безпосередньо із Запорізької області забрати якісь підрозділи окупантам буде складно.

"Ось і спостерігається цікавий шпагат. Для взяття Авдіївки до Нового року окупаційним військам потрібен ще ресурс. А там, звідки забирають, постає проблема ослаблення ділянки, яку потрібно компенсувати. Ресурсний глухий кут? І без його мобілізації не вирішити? А поки що в Росії не пройдуть вибори, тема мобілізації – табу.

Ось і виникає фізичне явище, коли пресинг Сил оборони на лівому березі Херсонської області та відчайдушне бажання окупантів окупувати Авдіївку створюють непередбачуваний натяг у російських військах, при якому десь та щось мусить затріщати", – підсумував Коваленко.

Раніше у статті The Wall Street Journal йшлося про те, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони.

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