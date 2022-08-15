"Шпигунська гра РФ": ФСБ залучає дітей до поширення інформації про військові об'єкти - Вілкул

Окупанти вигадали небезпечну гру для дітей. На мобільний телефон надсилають завдання сфотографувати певний об'єкт. Дітей залучають через мобільні додатки та ігри до коригування вогню.

Про це розповів очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону.

"Є така тема, це ФСБ придумала таку гру, у комп'ютері, Інтернеті, Telegram, нібито це квест, гра. Окупанти не кажуть, що це російська розвідка. Треба сфотографувати об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, переміщення Збройних сил України, потім надіслати і за це навіть виплачують грошову винагороду. Ми працюємо з батьками, з вихователями, з дітьми, закликаємо перевіряти телефони задля того, щоб це присікати", - зазначив він.

За його словами, окрім цього, у Кривому Розі ведеться велика робота щодо пошуку, виявлення та знешкодження шпигунів, також агентів впливу РФ. Це один із напрямків роботи наших спецслужб, але до цього також долучаються всі містяни.

"Є спеціальний сайт, електронна пошта, є телефон, куди можна повідомити і допомогти своєму місту, своєму селищу. Коли підтверджується (інформація про зрадника - ред.), виплачується грошова винагорода. Вже є перші люди, за інформацією яких було знешкоджено колаборантів, вони вже отримали грошову винагороду. Вони її перерахували на потреби ЗСУ", - резюмував Вілкул.

Нагадаємо, Олександр Вілкул підтвердив, що Росія стягує військову техніку та живу силу у напрямку Кривого Рогу.

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