Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою: як покарали інформатора РФ

Ще один колаборант отримав реальний термін увʼязнення.

Російський інформатор, який шпигував за артилерією Збройних сил України під Авдіївкою, отримав 12 років тюрми.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор ФСБ, який розвідував місця дислокації Сил оборони на Донеччині. Найбільше зловмисника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки”, — ідеться у повідомленні.

Отримані відомості він направляв “зв’язковому” російської спецслужби — бойовику одного з угруповань РФ на тимчасово окупованій частині східного регіону України.

Потім розвідувальна інформація надходила кадровому співробітнику управління ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.

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Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років тюрми.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником є житель Новогродівки Покровського району, який на початку повномасштабного вторгнення РФ публічно підтримав російських окупантів.

Про це він писав на власних сторінках у заборонених російських соцмережах “Однокласники” і “ВКонтакті”.

Таким чином прихильник росіян потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно залучило його до співпраці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 15 років позбавлення волі засудили пенсіонера, який від жовтня 2022 року до березня 2023 року здавав російським окупантам позиції захисників України та рух військової техніки.

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