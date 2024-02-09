Шпигував за кораблями ЗСУ: у Миколаєві затримали зрадника 

Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту і збирав інформацію про кораблі ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"У зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію. Щоб відстежувати місця базування українських плавзасобів, чоловік встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту. Після встановлення відеопристроїв вони мали здійснювати безперервну трансляцію морського та річкового трафіків з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ виявили і деактивували приховані відеопристрої. А самого чоловіка було затримано, коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію.

"Помічником" РФ виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба Росії дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Стаття передбачає довічне ув’язнення.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника на Миколаївщині, який допомагав окупантам.

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