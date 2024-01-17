Шпигував за літаками та аеродромами ЗСУ: на Кіровоградщині впіймали зрадника – подробиці

Кіберфахівці Служби безпеки затримали чергового зрадника – інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російським інформатором виявився мешканець Кропивницького. Понад три місяці тому він потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах.

Як зазначили правоохоронці, насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів. Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України.

Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації про українських захисників.

Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімності.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у його помешканні.

Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони.

Також "потрібні" відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував "втемну".

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів до України, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, який допомагав ворогам цілити ракетами по власному селищу.

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