Шрам на шиї Путіна: чи зупинить хвороба кремлівського диктатора війну в Україні — Фейгін

Шрам на шиї Путіна: чи зупинить хвороба кремлівського диктатора війну в Україні — Фейгін

Російський правозахисник та громадський діяч вважає, що стан здоров’я президента РФ погіршується, але радіти з цього приводу передчасно.

Ледь помітний шрам на шиї російського президента Володимира Путіна може свідчити про перенесену операцію, можливо, пов’язану із онкологічним захворюванням. Але погіршення стану здоров’я господаря Кремля навряд чи зупинить війну в Україні.

Таку думку висловив в телеефірі російський правозахисник Марк Фейгін.

"Схоже, в Путіна дійсно є якісь соматичні захворювання. Різні чутки ходять, але шрам в нього на шиї є, можливо, операція мала місце у зв’язку із його онкологією. Про те, що в нього рак мені сказали році в 2008-2009. Правда, тоді я поставився до цього скептично", – зауважив він.

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За словами Фейгіна, на онкозахворювання президента РФ вказує також розслідування російського журналіста Романа Баданіна у виданні "Проєкт", в якому йдеться про те, що Путіна постійно супроводжує лікар-онколог.

"У цій публікації визначено, що з Путіним їздить багато лікарів, зокрема й онколог, який фактично живе поряд із ним. Цьому я схильний довіряти", – сказав він.

Однак, очікувати, що фізична неміч кремлівського диктатора покладе край війні в Україні передчасно.

“Думаю, в Путіна є проблеми зі здоров’ям. Тим більше, якби ми говорили про 30-40 річну людину, то які там ще можуть бути проблеми - горизонт далеко. Але ми маємо справу із людиною, яка цього року святкує 70-річчя", – вважає він.

Однак, на думку Фейгіна, таке погіршення стану здоров'я не вплине на рішення Путіна припинити агресію в Україні.

Нагадаємо, раніше Марк Фейгін прогнозував, що війна в Україні може розтягнутися на місяці. На це можуть вплинути декілька факторів, серед яких - військові потужності РФ та готовність Європи “тиснути” на Росію економічно.

"Другого Путіна не буде, бо його нема ким замінити" – Марк Фейгін

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