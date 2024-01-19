Схрестили радянське з американським: Ігнат розповів про систему ППО FrankenSAM

"Гібридна" система ППО FrankenSAM — не є новою розробкою, а також не є далекобійною, може працювати до 15 км.

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 19 січня.

"Це не є чимось новим (система ППО FrankenSAM — ред.). Американські фахівці і українські змогли схрестити радянське з американським. Ця практика і з авіацією в нас проходить. Ми знаємо, що наші винищувачі американські бомби і ракети запускають, які вдалося адаптувати. Це невелика кількість — JDAM і HARM. І крилаті ракети Storm Shadow та Scalp", — пояснив Ігнат.

За його словами, йдеться про старі зенітно-ракетні системи, а також ракети AIM-9, AIM-7, які можуть працювати з радянських платформ.

"Процес був непростий, у США займались і наші, і американські фахівці. Вдалося це зробити, пройшли випробування на полігонах у США. Повідомили, що є перше застосування, є перше збиття. Це добре для нас: будь-які засоби, які можна ставити до строю, які працюють, безумовно будуть приносити величезну користь", — додав Ігнат.

Речник Повітряних сил також повідомив, що системи цього проєкту не є далекобійними, можуть працювати до 15 км.

"Розраховувати, що ми будемо збивати на великих відстанях, не доводиться, але прикривати ними локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти — чому б ні. Є певний запас зенітних ракет, є куди їх встановлювати. Будемо використовувати все, що можливо", — сказав він.

Ба більше, українські фахівці займатимуться модернізацією ПЗРК, як це роблять мобільні вогневі групи, оснащення їх тепловізійним обладнанням для того, щоб збільшити показник збиття саме з ПЗРК повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що система ППО проєкту FrankenSAM 17 січня збила Shahed з відстані 9 кілометрів. ТСН.ua вже надавав подробиці про програму FrankenSAM.

Тим часом військові експерти розповіли, що Росія використала протикорабельну ракету П-35 (3М44 "Прогрес") масою 4 тонни, яка була прийнята на озброєння ще 1962 року. Удару по Україні, ймовірно, завдали з берегового комплексу "Редут" або з підземного "Об'єкту-100".

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